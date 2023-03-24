Иванова (Афанасьева) Гликерия Фёдоровна
Место рожденияд. Осипово, Боровенская волость, Валдайский уезд, Новгородская губерния, Российская Империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
31.01.1890
Ужин, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Нейшлотского полка запасной рядовой.
Рождение ребёнка
21.11.1894 ст.
Дочь: Авдошкина (Иванова) Екатерина Кузьминична
Отец ребёнка: Иванов Кузьма (Косма)
Смерть
Неизвестно