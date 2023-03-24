Иванова (Афанасьева) Гликерия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Афанасьева) Гликерия Фёдоровна

Место рождения

д. Осипово, Боровенская волость, Валдайский уезд, Новгородская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Захожка, Новотроицкая волость, Валдайский уезд
Бракосочетание
31.01.1890

Муж: Иванов Кузьма (Косма)

Ужин, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Нейшлотского полка запасной рядовой.
Рождение ребёнка
21.11.1894 ст.

Дочь: Авдошкина (Иванова) Екатерина Кузьминична

Отец ребёнка: Иванов Кузьма (Косма)

Захожка, Новотроицкая волость, Валдайский уезд
Смерть
Неизвестно

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