Бесов Михаил Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бесов Михаил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Бесов Яков

Мать: Бесова Софья Михайловна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Бесов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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