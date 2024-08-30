Бесов Михаил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Бесов Яков
Мать: Бесова Софья Михайловна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Бесов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана