Давыдов Иван (Иоанн) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Иван (Иоанн) Васильевич

Место рождения

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

11.09.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1900

Отец: Давыдов Василий Леонтьевич

Мать: Давыдова Наталья Максимовна

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
13.01.1921

Жена: Давыдова Анна Герасимовна

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
невесте 17, жениху 20 Поручители жених: СБМ Федор Осипович Корягин, Федор Васильевич Адеянов невеста: Александр Герасимович Фирсов, Алексей Степанович Корягин
Рождение ребёнка
30.10.1924

Сын: Давыдов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Давыдова Анна Герасимовна

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1926

Дочь: Давыдова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Давыдова Анна Герасимовна

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1927

Дочь: Давыдова Раида Ивановна

Мать ребёнка: Давыдова Анна Герасимовна

Благовещенский Монастырь, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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