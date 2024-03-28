Давыдов Иван (Иоанн) Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.09.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1900
Бракосочетание
13.01.1921
невесте 17, жениху 20 Поручители жених: СБМ Федор Осипович Корягин, Федор Васильевич Адеянов невеста: Александр Герасимович Фирсов, Алексей Степанович Корягин
Рождение ребёнка
30.10.1924
Мать ребёнка: Давыдова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
11.04.1926
Дочь: Давыдова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Давыдова Анна Герасимовна
Рождение ребёнка
16.11.1927
Дочь: Давыдова Раида Ивановна
Мать ребёнка: Давыдова Анна Герасимовна
Смерть
Неизвестно