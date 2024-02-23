Канева (Байрактарян) Вартуш Пилосовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канева (Байрактарян) Вартуш Пилосовна

Место рождения

Нефтегорск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

27.05.1946

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1946

Отец: Байрактарян Пилос Калустович

Мать: Кешебян Лусик Карапетовна

Нефтегорск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.11.1969

Дочь: Пунегова (Канева) Ольга Павловна

Отец ребёнка: Канев Павел Висильевич

Рождение ребёнка
21.07.1972

Сын: Канев Павел Павлович

Отец ребёнка: Канев Павел Висильевич

Рождение ребёнка
24.09.1977

Сын: Канев Владимир Павлович

Отец ребёнка: Канев Павел Висильевич

Усть-Уса, Усинск, Республика Коми

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