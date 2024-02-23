Канева (Байрактарян) Вартуш Пилосовна
Место рождения
Дата рождения27.05.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1946
Рождение ребёнка
18.11.1969
Дочь: Пунегова (Канева) Ольга Павловна
Отец ребёнка: Канев Павел Висильевич
Рождение ребёнка
21.07.1972
Сын: Канев Павел Павлович
Отец ребёнка: Канев Павел Висильевич
Рождение ребёнка
24.09.1977
Отец ребёнка: Канев Павел Висильевич
Усть-Уса, Усинск, Республика Коми