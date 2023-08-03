Иван Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Мотюкова) Акулина Авдеевна

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Акулина Ивановна

Мать ребёнка: (Мотюкова) Акулина Авдеевна

Смерть
Неизвестно

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