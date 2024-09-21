Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти13.02.1866 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Восприемник
04.04.1861 ст.
солдатка https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/15
Смерть
13.02.1866 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/84d50ea9-8406-4312-b709-e8dd7f665d8d/112