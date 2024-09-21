Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлизавета Николаевна

Елизавета Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

13.02.1866 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Восприемник
04.04.1861 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
солдатка https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/15
Смерть
13.02.1866 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/84d50ea9-8406-4312-b709-e8dd7f665d8d/112

Мы используем куки для улучшения работы сайта.