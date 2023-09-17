Тромпетер (Ломейер) Маргарита Юльевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиПосле 1941
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: Ломейер Юлий Карлович (Карлов)
Мать: Ломейер Жена Юлия
Развод
Неизвестно
Муж: Анатолий
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
У;читель немецкого языка, Петровская средняя школа
Рождение ребёнка
Между 1908 и 1912
Сын: Кирилл Анатольевич
Отец ребёнка: Анатолий
Рождение ребёнка
Между 1908 и 1918
Сын: Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Анатолий
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Стихина (Тромпетер) Эрика Эдгаровна
Отец ребёнка: Тромпетер Эдгар Людвигович (Львович)
Смерть
После 1941