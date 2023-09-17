Тромпетер (Ломейер) Маргарита Юльевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тромпетер (Ломейер) Маргарита Юльевна

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Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

После 1941

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Ломейер Юлий Карлович (Карлов)

Мать: Ломейер Жена Юлия

Одесса, Одеська область
Развод
Неизвестно

Муж: Анатолий

Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
У;читель немецкого языка, Петровская средняя школа
Рождение ребёнка
Между 1908 и 1912

Сын: Кирилл Анатольевич

Отец ребёнка: Анатолий

Рождение ребёнка
Между 1908 и 1918

Сын: Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Анатолий

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
До 1910

Муж: Анатолий

Одесса, Одеська область
Бракосочетание
1920

Муж: Тромпетер Эдгар Людвигович (Львович)

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Стихина (Тромпетер) Эрика Эдгаровна

Отец ребёнка: Тромпетер Эдгар Людвигович (Львович)

Одесса, Одеська область
Смерть
После 1941

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