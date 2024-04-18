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Павлов Александр Васильевич

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Место рождения

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

29.11.1909 ст.

Дата смерти

После 04.02.1930

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1909 ст.

Отец: Павлов Василий Дмитриевич

Мать: Павлова Мария Алексеевна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
ГАРО 803-2-2051 л. 66об. запись №58 Копия записи имеется
Крещение
30.11.1909 ст.
Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Богоявленская церковь станицы Каргальской Восприемники: Павлов Николай Александрович ст. Каргальская, казак Павлова Анна Федоровна, жена казака ГАРО 803-2-2051 л. 66об. запись №58 Копия записи имеется
Упоминание
04.02.1930
Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Выдана справка о рождении Подписано в МК Богоявленской церкви в записи о рождении
Смерть
После 04.02.1930
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