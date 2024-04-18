Павлов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.11.1909 ст.
Дата смертиПосле 04.02.1930
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1909 ст.
ГАРО 803-2-2051 л. 66об. запись №58 Копия записи имеется
Крещение
30.11.1909 ст.
Богоявленская церковь станицы Каргальской Восприемники: Павлов Николай Александрович ст. Каргальская, казак Павлова Анна Федоровна, жена казака ГАРО 803-2-2051 л. 66об. запись №58 Копия записи имеется
Упоминание
04.02.1930
Выдана справка о рождении Подписано в МК Богоявленской церкви в записи о рождении
Смерть
После 04.02.1930