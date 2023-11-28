Коваль Арина Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Коваль Алексей
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Коваль Алексей
Рождение ребёнка
04.02.1922
Сын: Коваль Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Коваль Алексей
Благовещенка, Жамбылский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Коваль Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коваль Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваль Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Коваль Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваль Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Коваль Алексей
Смерть
Неизвестно