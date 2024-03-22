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Анурова Акилина Филимонова

Место рождения

Мясоедово, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

29.04.1916

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1

Сын: Ануров Степан Иванович

Отец ребёнка: Ануров Иван Меньшой

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
05.01.1860

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ануров Иван Меньшой

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Ануров Иван Иванович

Отец ребёнка: Ануров Иван Меньшой

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
26.08.1878

Сын: Ануров Павел Иванович

Отец ребёнка: Ануров Иван Меньшой

Мясоедово, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Ануров Иван Меньшой

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ануров Иван Меньшой

Смерть
29.04.1916
Кропивницкий, Кіровоградська область
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