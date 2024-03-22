Анурова Акилина Филимонова
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти29.04.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1
Отец ребёнка: Ануров Иван Меньшой
Рождение
1840
Рождение ребёнка
05.01.1860
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ануров Иван Меньшой
Рождение ребёнка
1865
Сын: Ануров Иван Иванович
Отец ребёнка: Ануров Иван Меньшой
Рождение ребёнка
26.08.1878
Отец ребёнка: Ануров Иван Меньшой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Ануров Иван Меньшой
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ануров Иван Меньшой
Смерть
29.04.1916
Кропивницкий, Кіровоградська область