Котлярова (Шумкина) Марфа Александровна 04.07.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Котлярова (Шумкина) Марфа Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1923
Ново-Покровский, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
22.10.1923

Муж: Котляров Ефим Платонович

Каменка, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Каменский волЗАГС Запись №205 22.10.1923 О женихе: Котляров Ефим Платонович, 04.07.1905 г/р, холост, первым браком Род занятий: хлебопашество Постоянное местожительство: посёлок Ново-Покровский, Ка... Показать все
Смерть
Неизвестно

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