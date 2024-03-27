Абубякиров Осман Айнебдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абубякиров Осман Айнебдинович

Место рождения

д.Кочки-Пожарки Арзамаского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Абубякиров Айнетдин

Мать: Сайдя

д.Кочки-Пожарки Арзамаского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
22.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абубякирова Ирек Сафиулловна

с.Кочки-Пожарки Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
23.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абубякирова Ирек Сафиулловна

д.Кочки-Пожарки Сергачского р-на
Смерть
Неизвестно
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