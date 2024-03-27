Абубякиров Осман Айнебдинович
Место рожденияд.Кочки-Пожарки Арзамаского уезда Нижегородской губернии
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Абубякиров Айнетдин
Мать: Сайдя
д.Кочки-Пожарки Арзамаского уезда Нижегородской губернии
Рождение ребёнка
22.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абубякирова Ирек Сафиулловна
с.Кочки-Пожарки Сергачского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
23.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Абубякирова Ирек Сафиулловна
д.Кочки-Пожарки Сергачского р-на
Смерть
Неизвестно