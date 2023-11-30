Горбунова (Демьяненко) Раиса Викторовна 14.05.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горбунова (Демьяненко) Раиса Викторовна

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Место рождения

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край

Дата рождения

14.05.1949

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1949

Отец: Демьяненко Виктор Петрович

Мать: Демьяненко (Сагайдачная) Надежда Васильевна

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Александр Иванович

Рождение ребёнка
24.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбунов Александр Иванович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.06.1982

Дочь: Корнилова (Горбунова) Елена Александровна

Отец ребёнка: Горбунов Александр Иванович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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