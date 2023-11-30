Горбунова (Демьяненко) Раиса Викторовна
Место рождения
Дата рождения14.05.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбунов Александр Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1982
Дочь: Корнилова (Горбунова) Елена Александровна
Отец ребёнка: Горбунов Александр Иванович