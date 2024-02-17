Plāte Jānis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Plāte Jānis

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Plāte Arvīds

Мать: Plāte Līvija

Смерть
1985
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