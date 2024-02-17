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Plāte Jānis
Plāte Jānis
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1957
Дата смерти
1985
Пол
Мужской
Отец
Plāte Arvīds
1928 г.р.
Мать
Plāte (Ābola) Līvija
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец:
Plāte Arvīds
Мать:
Plāte Līvija
Смерть
1985
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