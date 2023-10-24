Золотухин Константин Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухин Константин Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

18.09.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
18.09.1955
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