Григорьев Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1939

Дата смерти

29.03.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1939

Отец: Григорьев Петр Николаевич

Мать: Григорьева-Пирогова Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Григорьева Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Григорьева Лидия Леонтьевна

Рождение ребёнка
1966

Сын: Григорьев Николай Владимирович

Мать ребёнка: Григорьева Лидия Леонтьевна

Рождение ребёнка
1970

Сын: Григорьев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Григорьева Лидия Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Лидия Леонтьевна

Смерть
29.03.2017
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