Григорьев Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1939
Дата смерти29.03.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1939
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Григорьева Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Григорьева Лидия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1966
Сын: Григорьев Николай Владимирович
Мать ребёнка: Григорьева Лидия Леонтьевна
Рождение ребёнка
1970
Сын: Григорьев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Григорьева Лидия Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.2017