Потапов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1903
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1903
Отец: Потапов Петр
Мать: Потапова Васса
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Потапова Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
16.09.1932
Сын: Потапов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Потапова Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
05.02.1939
Дочь: Рейш Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Потапова Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
1945
Сын: Машковцев Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Машковцева Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1956