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Потапов Василий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1903

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1903

Отец: Потапов Петр

Мать: Потапова Васса

Рождение ребёнка
1926

Сын: Потапов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Потапова Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
16.09.1932

Сын: Потапов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Потапова Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
05.02.1939

Дочь: Рейш Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Потапова Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
1945

Сын: Машковцев Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Машковцева Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова Елизавета Федоровна

Смерть
1956
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