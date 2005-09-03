Куваев Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти03.09.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.11.1951
Дочь: Иванова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Куваева Нина Михайловна
Рождение ребёнка
23.04.1962
Дочь: Перминова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Куваева Нина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куваев Владимир Васильевич
Смерть
03.09.2005