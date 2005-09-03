Куваев Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куваев Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

03.09.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1951

Дочь: Иванова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Куваева Нина Михайловна

Рождение ребёнка
23.04.1962

Дочь: Перминова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Куваева Нина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куваев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
03.09.2005
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