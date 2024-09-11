Плигина (Чибилева) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти?.06.1961
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Чибилев Василий
Мать: Чибилева Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солнышко (Плигина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Плигин Иван Анисимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Плигин Иван Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1909
Отец ребёнка: Плигин Иван Анисимович
Смерть
?.06.1961