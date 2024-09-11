Плигина (Чибилева) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плигина (Чибилева) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

?.06.1961

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Чибилев Василий

Мать: Чибилева Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солнышко (Плигина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Плигин Иван Анисимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плигин Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Плигин Иван Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плигин Иван Анисимович

Рождение ребёнка
21.11.1909

Сын: Плигин Гурий Иванович

Отец ребёнка: Плигин Иван Анисимович

Смерть
?.06.1961

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