Архипов Фёдор Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Фёдор Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1880

Мать ребёнка: Архипова Ефросинья Семёновна

Рождение ребёнка
02.01.1893

Сын: Архипов Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Архипова Ефросинья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Ефросинья Семёновна

Смерть
Неизвестно
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