Павлов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1950
Сын: Павлов Валерий Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.05.1955
Дочь: Зуева Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно