Павлов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1950

Сын: Павлов Валерий Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.05.1955

Дочь: Зуева Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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