Ишмухаметов Габдельбасыр (Басыр)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ахметова Гайнижихан
Мать ребёнка: Ишмухаметова Газиза Мухамадиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усманова Хасбиямал Габдельбасыровна (Басыровна)
Мать ребёнка: Ишмухаметова Газиза Мухамадиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно