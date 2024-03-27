Ишмухаметов Габдельбасыр (Басыр) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИшмухаметов Габдельбасыр (Басыр)

Ишмухаметов Габдельбасыр (Басыр)

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ахметова Гайнижихан

Мать ребёнка: Ишмухаметова Газиза Мухамадиевна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усманова Хасбиямал Габдельбасыровна (Басыровна)

Мать ребёнка: Ишмухаметова Газиза Мухамадиевна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишмухаметова Газиза Мухамадиевна

Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close