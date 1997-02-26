Яковлев Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Николай Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1997

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1997

Отец: Яковлев Владимир Николаевич

Мать: Яковлева Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
30.10.1998

Сын: Яковлев Вадим Николаевич

Мать ребёнка: Яковлева Надежда Геннадьевна

Рождение ребёнка
01.11.1999

Сын: Яковлев Данил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
14.11.2009

Жена: Яковлева Надежда Геннадьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.12.2010

Сын: Яковлев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Яковлева Надежда Геннадьевна

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