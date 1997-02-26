Яковлев Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1997
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1997
Рождение ребёнка
30.10.1998
Мать ребёнка: Яковлева Надежда Геннадьевна
Рождение ребёнка
01.11.1999
Бракосочетание
14.11.2009
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.12.2010
Сын: Яковлев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Яковлева Надежда Геннадьевна