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Емельянов Петр Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельянов Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова (Чернова) Мария Гаврииловна

Работа или профессия
Неизвестно
Ивотской фабрики мастеровой
Рождение ребёнка
12.02.1897 ст.

Сын: Емельянов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Емельянова (Чернова) Мария Гаврииловна

Рождение ребёнка
26.04.1899 ст.

Дочь: (Емельянова) Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Емельянова (Чернова) Мария Гаврииловна

Рождение ребёнка
06.05.1900 ст.

Сын: Емельянов Николай Петрович

Мать ребёнка: Емельянова (Чернова) Мария Гаврииловна

Рождение ребёнка
22.01.1903 ст.

Дочь: (Емельянова) Мария Петровна

Мать ребёнка: Емельянова (Чернова) Мария Гаврииловна

Смерть
Неизвестно

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