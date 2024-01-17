Борщ Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.12.1958
Дочь: Колокольцева Марина Павловна
Мать ребёнка: Борщ Алла Петровна
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Макаренко Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Борщ Алла Петровна
Рождение ребёнка
1971
Дочь: Колпакова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Борщ Алла Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борщ Алла Петровна
Смерть
Неизвестно