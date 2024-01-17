Борщ Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борщ Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1958

Дочь: Колокольцева Марина Павловна

Мать ребёнка: Борщ Алла Петровна

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Макаренко Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Борщ Алла Петровна

Рождение ребёнка
1971

Дочь: Колпакова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Борщ Алла Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борщ Алла Петровна

Смерть
Неизвестно
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