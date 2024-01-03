Свирина (Зарецкая) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свирина (Зарецкая) Любовь Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1912

Дата смерти

13.10.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1912

Отец: Зарецкий Василий

Мать: Василиса

Рождение ребёнка
11.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свирин Пётр

Ознобищево, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
13.10.1994
Москва, город федерального значения Москва

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