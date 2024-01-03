Свирина (Зарецкая) Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1912
Дата смерти13.10.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1912
Отец: Зарецкий Василий
Мать: Василиса
Рождение ребёнка
11.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Свирин Пётр
Ознобищево, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
13.10.1994
Москва, город федерального значения Москва