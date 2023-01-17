Вахина (---) Ксения Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахина (---) Ксения Лукьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1902

Дочь: Вахина Марина Дмитриевна

Отец ребёнка: Вахин Дмитрий Демидович

Барлово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.12.1904

Сын: Вахин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Вахин Дмитрий Демидович

Барлово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.08.1907

Дочь: Вахина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Вахин Дмитрий Демидович

Барлово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.01.1910

Дочь: Вахина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Вахин Дмитрий Демидович

Барлово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.03.1911

Сын: Вахин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Вахин Дмитрий Демидович

Барлово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.03.1914

Дочь: Вахина Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Вахин Дмитрий Демидович

Барлово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахин Дмитрий Демидович

Смерть
Неизвестно
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