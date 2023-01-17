Вахина (---) Ксения Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1902
Дочь: Вахина Марина Дмитриевна
Отец ребёнка: Вахин Дмитрий Демидович
Рождение ребёнка
07.12.1904
Сын: Вахин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Вахин Дмитрий Демидович
Рождение ребёнка
28.08.1907
Рождение ребёнка
17.01.1910
Рождение ребёнка
12.03.1911
Отец ребёнка: Вахин Дмитрий Демидович
Рождение ребёнка
28.03.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно