Лаптева Ирина Семёнова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Лаптев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Лаптев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Лаптев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Лаптев Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795