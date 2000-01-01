Лаптева Ирина Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева Ирина Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Лаптев Конан Иванович

Отец ребёнка: Лаптев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Лаптев Кирило Иванович

Отец ребёнка: Лаптев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Лаптев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Лаптев Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Иван Григорьевич

Смерть
После 1795
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