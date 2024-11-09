Юркина (Довичева) Нина Ивановна 18.01.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юркина (Довичева) Нина Ивановна

Место рождения

г.Лениногорск Тат АССР

Дата рождения

18.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1957

Отец: Довичев Иван Кириллович

Мать: Довичева (Гришина) Елена Алексеевна

г.Лениногорск Тат АССР
Работа или профессия
Неизвестно
главный бухгалтер, инженер-плановик
Работа или профессия
Неизвестно
Управляющая компания
главный бухгалтер | Должность: главный бухгалтер | Current occupation:1
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Москва
Бракосочетание
25.12.1981

Муж: скрыто настройками приватности

Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
25.12.1981

Муж: скрыто настройками приватности

Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
25.12.1981

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
25.12.1981

Муж: не указан

Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Московская область г.Троицк
Бракосочетание
25.12.1981

Муж: скрыто настройками приватности

Троицк, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.01.1983

Дочь: Юркина (Юркина) Елена Евгеньевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Москва
Рождение ребёнка
23.05.1988

Сын: Юркин Константин Евгеньевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, г. Москва, г.Троицк

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