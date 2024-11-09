Юркина (Довичева) Нина Ивановна
Место рожденияг.Лениногорск Тат АССР
Дата рождения18.01.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1957
г.Лениногорск Тат АССР
Работа или профессия
Неизвестно
главный бухгалтер, инженер-плановик
Работа или профессия
Неизвестно
Управляющая компания
главный бухгалтер | Должность: главный бухгалтер | Current occupation:1
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Москва
Бракосочетание
25.12.1981
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.12.1981
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.12.1981
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.12.1981
Муж: не указан
Московская область г.Троицк
Бракосочетание
25.12.1981
Муж: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
30.01.1983
Дочь: Юркина (Юркина) Елена Евгеньевна
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г. Москва
Рождение ребёнка
23.05.1988
Сын: Юркин Константин Евгеньевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, г. Москва, г.Троицк