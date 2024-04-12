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Крашенинников Алексей Александрович

Место рождения

Микляиха, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крашенинников Александр Иванович

Мать: не указана

Микляиха, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.06.1962

Дочь: Андреева Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Крашенинникова Нина Васильевна

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.08.1963

Дочь: Крашенинникова Хватова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Крашенинникова Нина Васильевна

Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
1980
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