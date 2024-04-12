Крашенинников Алексей Александрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1980
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крашенинников Александр Иванович
Рождение ребёнка
11.06.1962
Дочь: Андреева Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Крашенинникова Нина Васильевна
Рождение ребёнка
27.08.1963
Дочь: Крашенинникова Хватова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Крашенинникова Нина Васильевна
Смерть
1980