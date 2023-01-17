Тяпушкин Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тяпушкин Алексей Александрович

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Место рождения

Федяево, Фетиньинская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

14.09.1919

Дата смерти

02.12.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Федяево, Фетиньинская волость, Вологодский уезд
Место жительства
С 1926 по 1939
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1945 по 1988
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.12.1988
Москва, город федерального значения Москва
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