Тяпушкин Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения14.09.1919
Дата смерти02.12.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1926 по 1939
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1945 по 1988
Смерть
02.12.1988