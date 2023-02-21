Семёнычев Олег Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1958
Рождение ребёнка
27.05.1988
Дочь: Семёнычева Любовь Олеговна
Мать ребёнка: Малюкова Надежда Михайловна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семёнычева Любовь
Мать ребёнка: Малюкова Надежда Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно