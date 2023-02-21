Семёнычев Олег Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнычев Олег Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1958

Отец: Семёнычев Владимир Иванович

Мать: Медведева Валентина Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.05.1988

Дочь: Семёнычева Любовь Олеговна

Мать ребёнка: Малюкова Надежда Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семёнычева Любовь

Мать ребёнка: Малюкова Надежда Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малюкова Надежда Михайловна

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