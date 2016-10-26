Перепечина (Холмогорова) Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерепечина (Холмогорова) Надежда Андреевна

Перепечина (Холмогорова) Надежда Андреевна

avatar

Место рождения

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

09.11.1953

Дата смерти

26.10.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.06.1987

Дочь: Перепечина Любовь Александровна

Отец ребёнка: Перепечин Александр Сергеевич

Петропавловка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Смерть
26.10.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close