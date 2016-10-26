Перепечина (Холмогорова) Надежда Андреевна
Место рождения
Дата рождения09.11.1953
Дата смерти26.10.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1987
Дочь: Перепечина Любовь Александровна
Отец ребёнка: Перепечин Александр Сергеевич
Петропавловка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Смерть
26.10.2016