Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти21.08.1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Мартиан Михайлович
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
До 1896 ст.
Сын: - Иван Мартианович
Отец ребёнка: - Мартиан Михайлович
Рождение ребёнка
02.05.1900 ст.
Отец ребёнка: - Мартиан Михайлович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.6-7 ( Рождение №-37м )
Рождение ребёнка
07.08.1904 ст.
Дочь: Наталья Мартиановна
Отец ребёнка: - Мартиан Михайлович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.239-240 (Рождение №-66ж)
Смерть
21.08.1910 ст.