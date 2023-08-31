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Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

21.08.1910 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - Мартиан Михайлович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
До 1896 ст.

Сын: - Иван Мартианович

Отец ребёнка: - Мартиан Михайлович

Рождение ребёнка
02.05.1900 ст.

Сын: Александр Мартимьянович

Отец ребёнка: - Мартиан Михайлович

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.6-7 ( Рождение №-37м )
Рождение ребёнка
07.08.1904 ст.

Дочь: Наталья Мартиановна

Отец ребёнка: - Мартиан Михайлович

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.239-240 (Рождение №-66ж)
Смерть
21.08.1910 ст.
Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область

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