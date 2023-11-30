Бамбурова - Быцына (Макарычева) Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бамбурова - Быцына (Макарычева) Дарья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1882

Отец: Макарычев Григорий Иванович

Мать: Макарычева Наталья Федоровна

Бракосочетание
10.11.1904 ст.

Муж: Бамбуров - Быцын Симеон Павлович

Загарино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Супруг из д.Золино
Рождение ребёнка
09.09.1905 ст.

Сын: Бамбуров - Быцын Сергей Семенович

Отец ребёнка: Бамбуров - Быцын Симеон Павлович

Загарино, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.09.1907

Сын: Быцын Иван Семенович

Отец ребёнка: Бамбуров - Быцын Симеон Павлович

Смерть
Неизвестно

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