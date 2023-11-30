Бамбурова - Быцына (Макарычева) Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1882
Бракосочетание
10.11.1904 ст.
Супруг из д.Золино
Рождение ребёнка
09.09.1905 ст.
Сын: Бамбуров - Быцын Сергей Семенович
Отец ребёнка: Бамбуров - Быцын Симеон Павлович
Рождение ребёнка
14.09.1907
Сын: Быцын Иван Семенович
Отец ребёнка: Бамбуров - Быцын Симеон Павлович
Смерть
Неизвестно