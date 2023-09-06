Бондаренко Антоний Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Антоний Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1880

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бондаренко Емелиан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Бондаренко) Иустина Антоновна

Мать ребёнка: Бондаренко (???) Феодосия Иоановна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Бондаренко) Иульяния Антоновна

Мать ребёнка: Бондаренко (???) Феодосия Иоановна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Савченко (Бондаренко) Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Бондаренко (???) Феодосия Иоановна

Смерть
1880

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