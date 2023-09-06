Бондаренко Антоний Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1880
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бондаренко Емелиан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Бондаренко) Иустина Антоновна
Мать ребёнка: Бондаренко (???) Феодосия Иоановна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Бондаренко) Иульяния Антоновна
Мать ребёнка: Бондаренко (???) Феодосия Иоановна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Савченко (Бондаренко) Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: Бондаренко (???) Феодосия Иоановна
Смерть
1880