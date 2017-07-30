Самодергина (Петрова) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1948
Дата смерти30.07.2017
ПолЖенский
Отец
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1948
Отец: Петров Владимир
Рождение ребёнка
04.02.1969
Дочь: Проникова Юлия Вячеславовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.09.1973
Дочь: Ринг Ираида Вячеславовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
30.07.2017