Самодергина (Петрова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самодергина (Петрова) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1948

Дата смерти

30.07.2017

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1948

Отец: Петров Владимир

Мать: Черникова Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
04.02.1969

Дочь: Проникова Юлия Вячеславовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.09.1973

Дочь: Ринг Ираида Вячеславовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
30.07.2017
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