Шидловская (Яковенко) Зинаида Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 09.10.1931
Дата смертиОколо 24.11.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.10.1931
Рождение ребёнка
27.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шидловский Федор Федорович
Рождение ребёнка
31.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шидловский Федор Федорович
Рождение ребёнка
01.06.1965
Сын: Шидловский Игорь Федорович
Отец ребёнка: Шидловский Федор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 24.11.2020
Минск, Минск
Причина смерти: Естественная смерть/старость