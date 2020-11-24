Шидловская (Яковенко) Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шидловская (Яковенко) Зинаида Александровна

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Место рождения

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 09.10.1931

Дата смерти

Около 24.11.2020

Пол

Женский

Отец

Между 1900 и 1900 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.10.1931

Отец: Яковенко Александр Дмитриевич

Мать: Яковенко Лидия Васильевна

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шидловский Федор Федорович

Рождение ребёнка
31.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шидловский Федор Федорович

Рождение ребёнка
01.06.1965

Сын: Шидловский Игорь Федорович

Отец ребёнка: Шидловский Федор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шидловский Федор Федорович

Смерть
Около 24.11.2020
Минск, Минск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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