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Гальян Валентина Викторовна
Гальян Валентина Викторовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.08.1971
Пол
Женский
Отец
Старовойтов Виктор Сергеевич
1946 г.р.
Мать
Старовойтова (Коротаева) Надежда Константиновна
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1971
Отец:
Старовойтов Виктор Сергеевич
Мать:
Старовойтова Надежда Константиновна
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