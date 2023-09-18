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Гальян Валентина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1971

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1971

Отец: Старовойтов Виктор Сергеевич

Мать: Старовойтова Надежда Константиновна

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