Филимон Иванович
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Иван Савинович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1795
Сын: Савинкин Василий Антонович
Мать ребёнка: не указана
Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1800
Сын: Петр Филимонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1814
Сын: Алексей Филимонович
Мать ребёнка: ?
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно