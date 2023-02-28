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Филимон Иванович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Иван Савинович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Савинкин Василий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Мамонтово, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Петр Филимонович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Алексей Филимонович

Мать ребёнка: ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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