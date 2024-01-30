Ungerson (Pikson) Leena
Место рожденияAru mõis
Дата рождения21.12.1863
Дата смерти04.08.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1891
Сын: Ungerson Karl
Отец ребёнка: Ungerson Taniel / Tannil
Рождение ребёнка
17.02.1893
Сын: Ungerson Peeter
Отец ребёнка: Ungerson Taniel / Tannil
Рождение ребёнка
13.09.1896
Сын: Ungerson Aleksander
Отец ребёнка: Ungerson Taniel / Tannil
Смерть
04.08.1917