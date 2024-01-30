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Ungerson (Pikson) Leena

Место рождения

Aru mõis

Дата рождения

21.12.1863

Дата смерти

04.08.1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1891 г.р.
1893 г.р.
1896 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1891

Сын: Ungerson Karl

Отец ребёнка: Ungerson Taniel / Tannil

Рождение ребёнка
17.02.1893

Сын: Ungerson Peeter

Отец ребёнка: Ungerson Taniel / Tannil

Рождение ребёнка
13.09.1896

Сын: Ungerson Aleksander

Отец ребёнка: Ungerson Taniel / Tannil

Смерть
04.08.1917

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