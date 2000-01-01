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Душеба Светлана Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1962

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1981

Сын: Душеба Сергей Александрович

Отец ребёнка: Душеба Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
19.01.1984

Сын: Душеба Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Душеба Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
28.09.1985

Сын: Душеба Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Душеба Александр Алексеевич

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