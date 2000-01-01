Душеба Светлана Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1981
Сын: Душеба Сергей Александрович
Отец ребёнка: Душеба Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
19.01.1984
Отец ребёнка: Душеба Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
28.09.1985
Сын: Душеба Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Душеба Александр Алексеевич