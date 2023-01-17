ФИЛИППОВ ЕВГЕНИЙ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1963
Сын: Филиппов Вадим Евгеньевич
Мать ребёнка: Филиппова Татьяна Евгеньевна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно