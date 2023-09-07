Атиан Ата — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАтиан Ата

Атиан Ата

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.52

Дата смерти

05.06.112

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

42 г.р.

Дети

Добавил:

EK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.52

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
72

Сын: Тирол Фан

Отец ребёнка: Тирол Сан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тирол Сан

Смерть
05.06.112
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close