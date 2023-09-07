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Атиан Ата
Атиан Ата
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.03.52
Дата смерти
05.06.112
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Тирол Сан
42 г.р.
Дети
Тирол Фан
72 г.р.
Добавил:
EK
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.52
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
72
Сын:
Тирол Фан
Отец ребёнка:
Тирол Сан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Тирол Сан
Смерть
05.06.112
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