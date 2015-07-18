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Pankovskiy Aleksandr

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Место рождения

Astrakhanka, Kazakhstan

Дата рождения

06.10.1961

Дата смерти

18.07.2015

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1940 г.р.

Жена

1964 г.р.
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Дети

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Добавил:

DB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1961

Отец: Pankovskiy Vitaly

Мать: Pankovskaya Nellya

Astrakhanka, Kazakhstan
Место жительства
?.04.1974
Astana, Kazakhstan
Рождение ребёнка
26.01.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Pankovskaya Natalia

Astana, Kazakhstan
Рождение ребёнка
30.03.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Astana, Kazakhstan
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Pankovskaya Natalia

Смерть
18.07.2015
Astana, Kazakhstan
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