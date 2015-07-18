Pankovskiy Aleksandr
Место рожденияAstrakhanka, Kazakhstan
Дата рождения06.10.1961
Дата смерти18.07.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1961
Отец: Pankovskiy Vitaly
Мать: Pankovskaya Nellya
Astrakhanka, Kazakhstan
Место жительства
?.04.1974
Astana, Kazakhstan
Рождение ребёнка
26.01.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Pankovskaya Natalia
Astana, Kazakhstan
Рождение ребёнка
30.03.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Astana, Kazakhstan
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Pankovskaya Natalia
Смерть
18.07.2015
Astana, Kazakhstan