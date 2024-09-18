Тупицына (Бутырина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицына (Бутырина) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бутырин Иван Филиппович

Мать: Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?? УТОЧНИТЬ У ТОНИ

Отец ребёнка: Тупицын Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Тупицын Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тоня (Антонина)

Отец ребёнка: Тупицын Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупицын Алексей

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