Тупицына (Бутырина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бутырин Иван Филиппович
Мать: Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?? УТОЧНИТЬ У ТОНИ
Отец ребёнка: Тупицын Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Тупицын Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тоня (Антонина)
Отец ребёнка: Тупицын Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тупицын Алексей