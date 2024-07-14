Лобанов Андрей (Н)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Лобанов (Н)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лобанова Мать
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Лобанова Вера Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1917
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Лобанов Гавриил Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
До 1929
Организация артели по пошиву обуви и одежды
Место жительства
1929
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Раскулачивание, лишение голоса, высылка в Архангельск
Смерть
Неизвестно