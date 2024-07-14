Лобанов Андрей (Н) 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лобанов Андрей (Н)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Лобанов (Н)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Мать

Рождение ребёнка
1903

Сын: Лобанов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Лобанова Вера Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Лобанов Федор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1917

Сын: Лобанов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Лобанов Гавриил Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
До 1929
Организация артели по пошиву обуви и одежды
Место жительства
1929
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Раскулачивание, лишение голоса, высылка в Архангельск
Смерть
Неизвестно

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