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Данилов Александр Данилович

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Место рождения

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

После 1906

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Данилова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Павлова Евгения Даниловна

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Данилов Петр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Чувашева Гора, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Евгения Даниловна

Смерть
После 1906
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