Данилов Александр Данилович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиПосле 1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Данилова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Павлова Евгения Даниловна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Данилов Петр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1906