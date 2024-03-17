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Акишкина Наталья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочеткова (Акишкина) Анастасия Никифоровна

Отец ребёнка: Акишкин Никифор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Акишикина) Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Акишкин Никифор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова (Акишкина) Марина Никифоровна

Отец ребёнка: Акишкин Никифор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова (Акишкина) Аграфена Никифоровна

Отец ребёнка: Акишкин Никифор Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акишкин Никифор Павлович

Рождение ребёнка
29.04.1898

Дочь: Князева Мавра Никифоровна

Отец ребёнка: Акишкин Никифор Павлович

Рождение ребёнка
26.03.1903 ст.

Сын: Акишкин Степан Никифорович

Отец ребёнка: Акишкин Никифор Павлович

Трегубово, Зарайск, Московская область
Смерть
Неизвестно

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