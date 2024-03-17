Акишкина Наталья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочеткова (Акишкина) Анастасия Никифоровна
Отец ребёнка: Акишкин Никифор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Акишикина) Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Акишкин Никифор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титова (Акишкина) Марина Никифоровна
Отец ребёнка: Акишкин Никифор Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова (Акишкина) Аграфена Никифоровна
Отец ребёнка: Акишкин Никифор Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1898
Дочь: Князева Мавра Никифоровна
Отец ребёнка: Акишкин Никифор Павлович
Рождение ребёнка
26.03.1903 ст.
Сын: Акишкин Степан Никифорович
Отец ребёнка: Акишкин Никифор Павлович
Трегубово, Зарайск, Московская область
Смерть
Неизвестно