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Денисов Василий Прокофьевич

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Место рождения

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Денисов Прокофий Васильевич

Мать: Денисова Ирина Яковлевна

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Бровкина Агриппина Денисова

Мать ребёнка: Денисова Евдокия Филипповна

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Денисова Евдокия Филипповна

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Денисов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Денисова Евдокия Филипповна

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Евдокия Филипповна

Смерть
1794
Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
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