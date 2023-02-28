Денисов Василий Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Бровкина Агриппина Денисова
Мать ребёнка: Денисова Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Денисова Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Денисов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Денисова Евдокия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1794